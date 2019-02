Strans quer aplicar multa ao Setut caso lei de greve não seja cumprida

A Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina (Strans) anunciou no começo da tarde de hoje (06) que pretende aplicar multa aos consórcios que operam o serviço de transporte público da Capital caso haja descumprimento da Lei de Greve, que diz que serviços essenciais devem funcionar em pelo menos 30% em períodos de paralisação. O que a Strans cobra é que as empresas de ônibus coloquem ao menos esses 30% da frota nas ruas e caso isso não seja feito, a multa será aplicada.



“Com base nas denúncias recebidas, a Strans apurou essa informação de que nem os 30% mínimos da frota estariam rodando e observamos que, de fato, isso não está sendo cumprido, então vai ser aplicado o que a lei prevê. Vai ser cobrado direto dos consórcios que operam na Capital a manutenção básica do serviço. A gente entende que o movimento é legal, mas não podemos deixar os usuários sem transporte. Estamos aguardando a Justiça definir o momento para que as medidas legais sejam tomadas”, explicou Francisco Nogueira, superintendente da Strans.





De acordo com ele, a multa a ser aplicada aos consórcios de transporte urbano da Capital é de mil vezes o valor da passagem de ônibus inteira (R$ 3,80), o que somaria um total de R$ 3.800,00. Questionado sobre se o impasse entre Prefeitura e Setut estaria travando as negociações, Nogueira disse apenas que o que há é um “desencontro de contas”.



Foto: Arquivo O Dia

Segundo o superintendente, desde de 2015, quando foi feita a licitação e contrato com os consórcios em operação, a PMT tem pagado religiosamente o que deve ao Setut. O problema está no cálculo referente 2018, no qual nem o poder público nem os empresários chegaram a um acordo sobre o valor.

“Você contratou um serviço por um valor remunerado e o valor arrecadado nem sempre bate com essa diferença. Isso faz com que haja um valor negativo para as empresas e a PMT reconhece isso e ao longo dos anos vem cobrindo esse déficit como deve ser. Ano passado ainda não foi quitado porque a PMT informa um débito de cerca de R$ 6,4 milhões e o Setut ainda não disse ainda se entende que o valor devido seja esse mesmo. Se for igual, a Prefeitura repassa esse montante e encerra a questão. Caso contrário, tem a necessidade de intervenção judicial”, explicou Nogueira.



Foto: Arquivo O Dia



Greve continua

Enquanto não se chega a um acordo, a greve dos motoristas de ônibus de Teresina chega a seu terceiro dia sem previsão de encerramento. O Setut chegou a acionar a Justiça para garantir que os 30% da frota circule na paralisação e alegando que o Sintetro estaria impedindo os veículos de saírem das garagens. O Sindicato rebateu o Setut e disse que está apenas garantindo que o mínimo da frota circule e que o movimento não perca força. Nesta quarta (06), a diretoria da entidade informou os trabalhadores ainda não receberam o salário de janeiro que deveria ter sido depositado até ontem (05).

A reportagem tentou contato com o Setut, mas não conseguiu retorno. O espaço fica aberto para esclarecimentos e manifestações por parte da entidade.

Maria Clara Estrêla, com informações de Lalesca Setúbal