Strans promete dobrar frota de ônibus em Teresina; Setut não foi notificado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) prometeu, em reunião com representantes do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí, dobrar a frota do transporte público que opera em Teresina a partir desta sexta-feira (01). Segundo a prefeitura, 150 veículos rodam pela cidade atualmente e, com a mudança, o número subiria para 300. Conduto, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut) informou que o “setor não comunicado sobre essa decisão.”



O projeto foi apresentado durante uma reunião na quarta-feira (29) que contou com a presença do superintendente da Strasn, Cláudio Pessoa, e do presidente do Sindilojas, Tertulinos Passos. O Sindicato dos Lojistas cobra solução da crise do transporte público de Teresina que tem causado prejuízos para clientes e colaboradores.

“Segundo a promessa, o projeto começaria a partir de amanhã e, no máximo, segunda-feira já teria novos ônibus na rua. A falta do transporte coletivo na cidade tem afetado o fluxo de clientes e colaboradores, precisamos dos dois. O trabalhador não consegue chegar no horário. Quando não tem ônibus na rua, fica difícil ele se locomover”, disse.

O Portal O Dia.com entrou em contato com o Setut para analisar o projeto. Segundo a assessoria do sindicato, os consórcios estão desde a quinta-feira passada esperando um retorno da Prefeitura de Teresina.

A reportagem tentou contato com o Strans, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para esclarecimentos.

