Strans interditará Av. Raul Lopes e Ponte da Primavera para evento esportivo

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai interditar a Avenida Raul Lopes, a Ponte da Primavera e acessos da Universidade Federal do Piauí (UFPI), no período das 15h às 19h, deste sábado (14), para a realização da Meia Maratona de Teresina. Equipes de agentes de trânsito vão orientar condutores no local durante o evento.

Avenida Raul Lopes. Foto: Arquivo O Dia.

Segundo a Strans, a concentração da corrida começa a partir das 14h40 no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. Em seguida, às 15h, as pessoas passarão pelo cruzamento das avenidas Raul Lopes e Jockey Club, e retornará pela mesma avenida, passando pelo setor de esportes da UFPI e demais vias internas do campus Petrônio Portela.

Guardas de trânsito farão o acompanhamento do evento, dando apoio para que o percurso seja concluído sem transtornos. O gerente de operação e fiscalização da Strans, Denis Lima, recomenda que condutores evitem a avenida durante este período.

“Para garantir a segurança dos condutores e participantes da corrida, estaremos coordenando o trânsito para que não haja transtornos. Pedimos a colaboração dos motoristas para que evitem os trechos interditados”, recomenda o gerente de operação e fiscalização da Strans, Denis Lima.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia