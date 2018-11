Strans interdita Avenida Marechal Castelo Branco para Corrida de Rua

Para garantir a segurança das pessoas que vão participar do Sesc Piauí Corrida de Rua, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) irá interditar, parcialmente, a Avenida Raul Lopes, no sentido Norte/Sul, e totalmente a Avenida Marechal Castelo Branco, neste domingo (25), no horário das 17h às 20h.



De acordo com informações da Superintendência, à medida que corrida for acontecendo, os cruzamentos vão sendo liberados. A previsão para liberação total das avenidas é para às 20h.

O gerente de operação e fiscalização da Strans, Denis Lima, alerta que os condutores devem evitar essas avenidas nos horários informados para não haver transtornos. “Além das pessoas que vão participar da corrida, um grande público deve comparecer ao evento, por isso a interdição é necessária para segurança de todos”, finalizou.

Adriana Magalhães