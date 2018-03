Strans faz ajuste na linha A738 para atender melhor a zona sul de Teresina

A partir desta quarta-feira (28), a linha A738 (Santa Fé/Santo Antônio/ Terminal Bela Vista), que faz atendimento do Bairro Santo Antônio na direção do Bairro Bela Vista, passará a circular pela Rua do Telégrafo e seguir também em direção ao Terminal do Parque Piauí, pela Rua Maria Araújo e Avenida Henry Wall de Carvalho.

Com essa modificação, o usuário que tiver interesse em ir em direção ao Santa Fé/ Parque Piauí e imediações da Avenida Henry Wall de Carvalho poderá usar essa linha e os que quiserem ir pela Rua do Telégrafo para Bairro Santa Cruz poderão utilizar a mesma linha no sentido contrário. O principal objetivo da mudança é melhorar o atendimento das necessidades dos usuários do transporte público da capital.

De acordo com o Gerente de Planejamento da Strans (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), Denilson Guerra, além dos ajustes nos itinerários da linha A738, as viagens iniciais do Santa Fé estão reforçando o atendimento do Bairro Santo Antônio, no início da operação, no horário das 5 às 6h, e no retorno para o deslocamento dos usuários para casa, após às 20h. “Após essa mudança, continuaremos fazendo o monitoramento para que verificar se o atendimento está satisfatório, caso não esteja, faremos novos ajustes”, acrescentou.

Na zona Leste, a Strans também realizou reforço da linha que faz o trajeto Universidade Federal do Piauí/ Centro. Com relação ao atendimento da UFPI através da linha 401, o gerente informa que foi colocado um reforço de dois carros a mais nos horários de pico. “A nossa expectativa é que a situação melhore, mas, caso não aconteça, iremos avaliar a necessidade de fazer mais mudanças”, finalizou.

Da redação