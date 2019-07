Strans explica funcionamento do Terminal Santa Lia para lideranças

Com o objetivo de explicar o funcionamento do Sistema Inthegra e do Terminal de Integração Santa Lia, na zona Leste da cidade, aconteceu neste sábado (13) uma reunião com as lideranças comunitárias da região.



De acordo com o Gerente de Planejamento da Strans, Denilson Guerra, o encontro foi promovido para apresentar para as lideranças o modo como a operação vai acontecer a partir do dia 27, quando iniciar o funcionamento do Terminal Santa Lia. “Mostramos as novas alternativas para os usuários de transportes públicos, para que as lideranças nos ajudem a explicar o funcionamento do terminal para a população”, acrescenta.

(Foto: Ascom/Strans)

Francisco Eduardo, que mora no bairro Campestre, considera que a reunião foi muito proveitosa, pois várias dúvidas das lideranças foram esclarecidas. “Quando recebi o convite, fiz questão de comparecer para conhecer melhor o sistema e ajudar a explicar para os moradores do meu bairro”, disse.

O presidente da Associação de Moradores do Bairro Picarreira I, Sinval Cunha, revela que a expectativa com relação ao funcionamento do Terminal Santa Lia é a melhor possível. “Ficamos surpresos com a estrutura do terminal. Hoje enfrentamos problema com os horários dos ônibus e com a superlotação, o nosso desejo é que com o funcionamento do terminal essas questões sejam resolvidas e que as pessoas consigam chegar aos seus compromissos no horário certo”, finaliza.

Da redação