Strans deverá multar empresas de ônibus que não cumprirem horários

A Strans (Superintendência de Trânsito de Teresina) afirmou que irá multar as empresas de ônibus da capital que não respeitarem os horários. Não é de hoje que muitos usuários reclamam da demora dos ônibus, causados, sobretudo, pelas saídas irregulares de ônibus do sistema.

A Strans implantou o programa “Hora Certa”, que consiste na instalação de painéis que ficarão nos terminais de integração informando os horários de chegada e partida de cada ônibus.

Segundo o diretor de planejamento da Strans, Denilson Guerra, com o novo sistema os usuários terão informações de todas as linhas, tanto as troncais quanto alimentadoras, o que irá facilitar afiscalização tanto por parte do órgão, quanto pela população.





“Anteriormente aquele usuário que usava uma linha e ia até a parada final, ao chegar na parada final era obrigatório estar disponível naquele horário e ele verificava aquela linha específica. Agora não, agora ele chega na plataforma do terminal de integração e além da informação da linha troncal, ele também tem informação da linha alimentadora que vai levar ele de volta ao seu domicílio”, afirma o diretor.

Os fiscais de transporte público ficarão espalhados pelos terminais monitorando os itinerários dos veículos e em caso de atraso deverão receber multa estabelecida no regulamento.

Rodrigo Antunes