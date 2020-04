Strans desmente fake news de multas em condutores sem máscaras em Teresina

É falsa uma mensagem que circula nas redes sociais de que a Superintendência de Transportes e Trânsito (Strans) estaria emitindo multas de trânsito para condutores que estivessem de carro e moto sem máscaras em Teresina. A mensagem diz ainda que a multa seria aplicada no valor de R$ 128 e três pontos na carteira por “dirigir sem sinto de segurança”.



A Strans alertou nesta quarta-feira (29) que se trata de uma Fake News (notícia falsa). De acordo com o órgão municipal, esse tipo de infração não existe no Código Brasileiro de Trânsito.

“Não há imposição de penalidade ao condutor por dirigir sem o uso da máscara, pois não existe esse tipo de infração no Código de Trânsito Brasileiro. Existe a obrigatoriedade do uso da máscara em espaços públicos, conforme o Decreto Estadual nº 18.947, de 22 de abril de 2020, o qual prevê que o uso obrigatório deste acessório é mais uma medida de enfrentamento à Covid-19, com o objetivo de garantir mais segurança para a saúde dos piauienses”, disse por meio de nota no Instagram.

Mensagem falsa que circula nas redes sociais. Foto: Reprodução Internet.

O decreto do Governo do Piauí passou a exigir, há cerca de uma semana, o uso obrigatório de máscaras de proteção facial por toda a população em locais públicos. Essa foi uma medida assinada pelo governador Wellington Dias (PT) para conter a transmissão do novo coronavírus.

No decreto, é recomendado à população o uso de máscaras artesanais, que podem ser confeccionadas, por exemplo, com tecidos de camisetas e elástico.

O decreto adverte ainda que pessoas com quadro de síndrome gripal em isolamento domiciliar e o seu cuidador mais próximo, devem continuar em casa usando, preferencialmente, máscara cirúrgica.

A máscara de proteção facial é de uso individual e não deve ser compartilhada entre familiares, amigos e outros.

Adriana MagalhãesJorge Machado