Strans aplica multa em ônibus que pararem em protesto no Centro de Teresina

A Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina (Strans) anunciou que está aplicando multas nos ônibus coletivos que paralisarem no Centro durante o movimento de greve geral do setor. Os veículos estavam estacionados na Praça Saraiva e na Praça do Fripisa. As multas serão repassadas às empresas operadores dos coletivos.



Os autos de infração aplicados foram comunicados à Procuradoria Geral do Município (PGM) que deverá informar ao juiz da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública para que as providências legais sejam adotadas. É o que diz a nota encaminhada pela Strans.



Sintetro diz que paralisação não é protesto, mas organização da greve

Os ônibus que estão parando no Centro de Teresina não estão interrompendo suas viagens em protesto, mas sim para fins de organização do movimento grevista que foi deflagrado na cidade desde ontem (28). É que segundo o Sintetro (Sindicato dos Trabalhadores do Trannsporte), havia mais ônibus circulando que os 30% previstos na lei geral de greve para serviços essenciais e isto estaria descaracterizando o movimento.

“Ontem o próprio Setut havia informando que havia 119 ônibus circulando quando na verdade a totalidade da frota é apenas 200 ônibus e os 30% mínimo desse todo é só 60 veículos, ou seja, tínhamos que ter só 60 veículos rodando e não 119. Estamos apenas fazendo por onde nossos direitos serem garantidos e os ônibus que saírem das garagens estão fazendo seu percurso normalmente”, explicou Miguel Arcanjo, representante do Sintetro.

O Sindicato comentou ainda a decisão da Justiça do Trabalho de manter 70% da frota circulando nos horários de pico e disse que a determinação será cumprida assim que a entidade for oficialmente notificada, o que ainda não aconteceu.

