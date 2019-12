STF deve decidir que dívida por ICMS declarado é passivo de prisão

Um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal (STF) terminou em maioria para tornar crime o não pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) já declarado ao Estado.



Na prática, o ICMS é um imposto que cobrado toda às vezes que há compra e venda ou consumo de serviços declarado em lei. Por exemplo, na compra de um aparelho celular, que é uma mercadoria, existe a cobrança do imposto sobre a venda da loja para consumidor final.

Advogado tributarista, Carlos Yuri. Foto: Elias Fontenele



Segundo o advogado tributarista, Carlos Yuri, a discussão começou após o caso de um casal de empresários de Santa Catarina que declarou o ICMS, mas não pagou o imposto devido.

“Esse caso chegou de forma muito rápida no recurso ordinário em habeas corpus para discutir se havia ou não crime de apropriação indébita no caso de ICMS declarado e não pago. Para ficar compreensível, todo mundo que trabalha de carteira assinada, quando recebe o contracheque no final do mês, tem o desconto da Previdência. Então, a empresa que faz o desconto age como um terceiro a mando do estado para fazer a cobrança da Previdência. Se a empresa que age a mando do Estado, descumpre e não repassa, isso é crime, porque ela está ficando com o valor que não é seu”, explicou Carlos Yuri em entrevista ao Portal O Dia.

De acordo com a atual legislação de alguns estados, o não pagamento implica na inadimplência e não em crime, que só ocorreria caso o imposto não fosse declarado ao estado. Nesse aspecto, o caso seria crime de sonegação.

Segundo Carlos Yuri, a decisão fará com que os empresários e contribuintes de ICMS atente para alguns cuidados, principalmente no que diz respeito ao planejamento.

“Além do planejamento, eles terão que contratar advogados especialistas na área tributária, contadores especializados para se organizarem e saberem o que estão cobrando e repassando. Outro ponto, verificar se o Estado ou a União do município estão cobrando indevidamente e, a mais importante, afastar a vontade de sonegar o imposto” alertou.

O julgamento deve retornar amanhã (18). Até o momento, há seis votos a três para considerar crime a falta do pagamento do ICMS. O relator do tema é o ministro Luís Roberto.

