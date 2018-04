Sistema Renach do Detran será suspenso até a próxima quarta-feira (18)

O Detran-PI informa que o sistema Renach será suspenso a partir das 16h desta sexta-feira (13) até quarta-feira (18) para implementação de uma nova versão do sistema.

Neste período, os Centros de Formações de Condutores (CFCs) poderão ministrar aulas de processos já existentes e as clínicas médicas e psicológicas e a banca examinadora do departamento poderão aplicar os exames já agendados. Não sendo possível darem entrada em novos processos, geração de certificados e novos agendamentos até o retorno do sistema Renach, na quarta (18).

