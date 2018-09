Sistema O Dia dá 30 dias de degustação grátis da versão online do impresso

Informação de qualidade onde e quando você quiser. É pensando nisso que o Sistema O Dia de Comunicação está dando 30 dias de degustação grátis de seu aplicativo para acesso à versão online das edições impressas do Jornal O Dia. Para poder acessar a aplicação e ler o jornal na íntegra, o usuário precisa apenas fazer o cadastro seguindo o link e preencher todos os dados requisitados.



O aplicativo do Sistema O Dia está disponível para as versões Android e iOS na Google Play e no Apple Store, respectivamente. O usuário precisa apenas fazer a busca com as palavras “jornal o dia” ou “dia” para encontrar o aplicativo (de ícone azul), clicar em instalar e esperar a conclusão. Depois é só clicar no aplicativo acessar o serviço com o usuário e senha criados no momento do cadastro.

Vale lembrar que o cadastro é totalmente gratuito e após os 30 dias de degustação, ele não acarretará em cobranças aos usuários. Caso queira continuar acessando a versão online do jornal impresso, o usuário pode fazer a assinatura com um preço promocional direto no Sistema O Dia.

O aplicativo do Sistema O Dia é leve, rápido e fácil de usar. Ele pode ser acessado 24 horas pelo computador, tablete e smartphone.

Da Redação