Sistema nacional de registro de vacinas cai e causa longas filas nos postos de Teresina

Quem passa pelos pontos de vacinação drive-thru em Teresina nesta terça-feira (12) se deparou com longas filas e demora na espera pelo recebimento das doses contra a covid-19. Isso está acontecendo porque o sistema de registro de doses do Ministério da Saúde se encontra fora do ar em todo o país e não há previsão de retorno.



A informação foi confirmada por meio de nota encaminhada pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina. Para que a população que se vacina hoje na capital não fique desassistida nem perca o prazo de sua imunização, as equipes de saúde estão tendo que registrar as doses aplicadas em um sistema provisório alternativo. Foi o que causou a lentidão e o atraso nos pontos de vacinação espontânea, os drive-thrus, na cidade.





Até quem agendou sua dose contra a covid-19 para esta terça-feira (12) também enfrentou problemas na hora de vacinar por causa da queda do sistema do Ministério da Saúde.

É importante lembrar que todos os dados registrados no sistema alternativo pela FMS são devidamente repassados ao Ministério da Saúde e entram normalmente na contabilização das doses aplicadas e recebidas pelos teresinenses sem prejuízo para o cronograma de vacinação.

A FMS reiterou que a situação será normalizada assim que o sistema for estabilizado pelas equipes do Ministério da Saúde.

Com informações da Fundação Municipal de Saúde

