Sine oferta mais de mil vagas de empregos em Teresina nesta quarta; confira

Nesta quarta-feira (10), o Sistema Nacional de Emprego no Piauí (Sine-PI) está ofertando mais de mil oportunidades de emprego em Teresina. São 1.004 vagas destinadas à ampla concorrência e cinco para pessoas com deficiência.

As vagas ofertadas de ampla concorrência são para diversas áreas, entre elas estão atendente de telemarketing, com mil vagas disponíveis. Além de oportunidade para analista de sistemas, cabeleireiro, empregado doméstico, engenheiro de produção e outros.

(Foto: Arquivo O Dia)

Já as vagas disponíveis para pessoas com deficiência incluem jardineiro, recepcionista e vigia.



Para se candidatar, é necessário ter ao menos o ensino médio completo e experiência na área escolhida.



As pessoas interessadas devem fazer seu cadastro em um dos postos de atendimento do Sine, em Teresina, localizados no Centro, Dirceu e Espaço Cidadania do Shopping Rio Poty.

É preciso realizar o registro no banco de dados e em seguida pegar uma carta de encaminhamento, de acordo com a vaga disponível.

Os documentos necessários para o cadastro são Carteira de trabalho, RG e CPF, PIS ou PASEP, Comprovante de escolaridade, Comprovante de residência, Carteira de habilitação (caso tenha) e Certificados de cursos e qualificação profissional.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!