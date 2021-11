Sine oferta mais de mil oportunidades de emprego em Teresina; veja vagas

Nesta quarta-feira (24), o Sistema Nacional de Emprego no Piauí (Sine-PI) está ofertando mais de mil oportunidades de emprego em Teresina. São vagas em diversas áreas destinadas à ampla concorrência e 18 vagas para pessoas com deficiência.



Entre as vagas ofertadas estão atendente de telemarketing, analista de sistemas, gerente administrativo, cabeleireiro, eletricista, auxiliar de estoque e várias outras funções.



Para se candidatar, é necessário ter ao menos o ensino médio completo e experiência na área escolhida.

As pessoas interessadas devem fazer seu cadastro em um dos postos de atendimento do Sine, em Teresina, localizados no Centro, Dirceu e Espaço Cidadania do Shopping Rio Poty.

