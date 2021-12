Sine oferta 639 vagas de emprego em Teresina; confira as oportunidades

O Sistema Nacional de Emprego(Sine) em Teresina oferta 639 novas vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação nesta quarta-feira (22). Das vagas disponíveis, 598 são para ampla concorrência e 41 exclusivas para pessoas com deficiência.



Foto: Arquivo/ODIA

Clique aqui e veja todas as vagas disponíveis

As vagas para ampla concorrência são para as áreas de atendente de telemarketing, auxiliar de lavanderia, carpinteiro, eletricista, eletrônico de manutenção, empregado doméstico diarista, gerente comercial, mecânico de refrigeração, operador de retro-escavadeira, pedreiro de acabamento, pedreiro, pizzaiolo, soldador, supervisor administrativo de pessoal e vendedor pracista.

Já as vagas exclusivas para pessoas com deficiência são agente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, frentista, operador de caixa, operador de telemarketing ativo, pedreiro, servente de obras, técnico em manutenção de equipamentos de informática e vigia.

Para concorrer a uma vaga o candidato deve fazer o cadastro no sistema de emprego em um dos postos do Sine, localizados no Centro, Dirceu e Espaço Cidadania. É a partir do cadastro que será emitida uma carta de encaminhamento à vaga disponível.

É necessário apresentar a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, currículo e comprovante de residência atualizado. Aqueles que têm cursos na área que deseja concorrer, podem levar os certificados para compor o cadastro. O atendimento ocorre das 8h às 12h.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO:

-CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS (física ou a digital)

-RG/CARTEIRA DE IDENTIDADE

-CPF/CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

-PIS ou PASEP

-COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (Certificado ou Declaração da Escola)

-COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA/MORADIA

-CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (Se dirigir moto ou veículo)

-CERTIFICADOS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (Se possuir)

-SINE/CENTRO – RUA AREOLINO DE ABREU N 1309 (ANTIGO BOULEVARD)

