Sine oferta 44 vagas de emprego nesta segunda (09) em Teresina

O Sistema Nacional de Empregos no Piauí (Sine) está ofertando, nesta segunda (09), 44 vagas de emprego em Teresina. Do total de ofertas, 27 são destinadas à ampla concorrência, 02 são para Pessoas com Deficiência (PCD) e 15 para trabalhadores autônomos.

Os cargos destinados à ampla concorrência são de Churrasqueiro, Controlador de pragas, Cozinheiro geral, Designer de vitrines, Jardineiro, Manicure, Marceneiro, entre outros. Já as vagas para PCD, são de Auxiliar administrativo e Copeiro. Além disso, as 15 vagas para trabalhador autônomo são de Representante Comercial.



As pessoas interessadas devem fazer seu cadastro em um dos postos de atendimento do Sine, em Teresina, localizados no Centro, Dirceu e Espaço Cidadania do Shopping Rio Poty.

É preciso realizar o registro no banco de dados e em seguida pegar uma carta de encaminhamento, de acordo com a vaga disponível.

Os documentos necessários para o cadastro são Carteira de trabalho, RG e CPF, PIS ou PASEP, Comprovante de escolaridade, Comprovante de residência, Carteira de habilitação (caso tenha) e Certificados de cursos e qualificação profissional.

