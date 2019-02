Teresina amanhece com 70% da frota rodando; Setut e Sintetro se reúnem

Uma nova reunião de negociação entre empresários e funcionários do sistema de transporte coletivo de Teresina está marcada para a manhã desta quinta-feira (7). A expectativa é que o impasse entre patrões e empregados seja resolvido e chegue ao fim a greve dos motoristas e cobradores, que hoje chega ao quarto dia.



Ao Portal O DIA, Carlos Sousa, membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários no Estado do Piauí (Sintetro), garantiu que os 70% da frota de ônibus está circulando como determinado na tarde de ontem (06) pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). “Haverá uma nova reunião entre o Setut e a Strans e o Sintetro, hoje de manhã. A expectativa é que tudo seja resolvido e provavelmente a greve tenha fim nesta quinta-feira”, conta Carlos.

O vice-presidente do Sintetro, Ajuri Dias afirma que a categoria acatou a decisão judicial, e que a luta por um salário melhor continuará. “Tudo que conseguimos a nível de salário e benefício foi através da luta. Acho que ainda devemos lutar pra conseguir melhorar nossa vida e através disso nós convocamos os trabalhadores num momento difícil, dando 70% de uma liminar, praticamente aniquilando o movimento. Vamos manter a luta até conseguir o reajuste”, disse.

Foto: Arquivo O Dia

De acordo com o coordenador técnico do Setut, Vinícius Rufino, a determinação da Justiça está sendo cumprido e 70% da frota de ônibus está circulando ao menos nos horários de pico. Para ele, o que houve no movimento grevista foi um comportamento atípico com a retirada de todos os veículos de circulação e por isso o TRT precisou intervir.

“Entendeu-se que há necessidade de se manter pelo menos 70% [da frota] em circulação, o que já está sendo atendido. Na verdade, houve um comportamento atípico quando você teve uma paralisação total. Isso não é desejável, mas aconteceu. Houve descumprimento [da Lei de Greve] por um lado e o usuário foi prejudicado de maneira total. Essa necessidade de garantir que as pessoas tenham direito a esse deslocamento de maneira mais adequada foi que fez a Justiça determinar a saída dos veículos das garagens”, apontou Rufino.

Foto: Arquivo O Dia

Reivindicações

Os motoristas e cobradores de ônibus reivindicam um reajuste no vencimento de 8,5%, além do pagamento do salário do mês de janeiro que, segundo eles, estaria atrasado. Em contraproposta, os empresários ofereceram uma revisão de 4%, mas o valor não foi aceito pelos trabalhadores. Referente ao pagamento da categoria, o Setut informou que o empregador tem até o quinto dia útil para efetuá-lo e que empresas estão dentro do prazo estipulado por lei.

Medidas

Desde segunda-feira, veículos alternativos estão circulando pela Capital para tentar amenizar os impactos da greve aos usuários. Até esta quarta-feira (06), o número de ônibus e vans cadastrados pela Strans era de 110, no entanto, a fiscalização desses veículos não estaria sendo feita a contento, sobretudo no que respeita ao valor cobrado nas passagens. Em conversa com O Dia, o presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo da Capital, José Borges, denunciou que há mais carros alternativos clandestinos circulando do que aqueles cadastrados pela Prefeitura.

"Nem a meia passagem estão aceitando, como foi determinado pela Strans. Ou alegam que não têm troco pros R$ 1,28 que são cobrados ou que não podem aceitar porque o pagamento é feito em espécie e não com o cartão estudantil", pontuou Borges. A entidade fez ainda um apelo para que Sintetro e Setut cheguem a um acordo que coloque fim ao movimento grevista.

Adriana MagalhãesGeici Mello e Maria Clara Estrêla, com informações de Lalesca Setúbal