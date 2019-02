Sindicato confirma greve de motoristas e cobradores nesta segunda (4)

Anunciada na última terça-feira (29), a greve de ônibus do transporte público de Teresina está mantida para esta segunda-feira (4). O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviários de Teresina (Sintetro), Ferando Feijão, confirma que a partir da meia noite de amanhã, apenas 30% da frota estará circulando na cidade.

“Queremos informar aos trabalhadores do sistema de transporte rodoviário e a população em geral que, infelizmente, nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro, as atividades do transporte coletivo irão parar. Teremos uma greve por tempo indeterminado”, ressalta em vídeo o presidente do Sindicato.

A decisão pela greve foi aprovada por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária realizada pela categoria na última terça-feira (29). Segundo o Sintetro, a greve se deve ao fato de empresas e prefeitura não darem uma resposta a contento sobre as reivindicações apresentadas pela categoria.

A categoria busca um reajuste salarial de 8,4% que, segundo eles, pode ser negociável. Os trabalhadores já realizaram paralisação reivindicando melhorias salariais no mês de janeiro.

Glenda Uchôa