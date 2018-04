Shoppings funcionarão em horários especiais no Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador, que será comemorado na próxima terça-feira, 1º de maio, irá alterar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais de Teresina. As lojas do Centro, por exemplo, icam fechadas durante toda a terçafeira. É o que informa o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas -PI).

Já as lojas e o Hiperbompreço do Teresina Shopping estarão fechados na data, mas o Espaço Família funcionará das 12h às 20h, e as lojas de alimentação e parques abrirão das 10h às 22h. As cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h e os Cinemas abrem a partir das 12h30.

No Shopping Rio Poty, a praça de alimentação funcionará das 12h às 22h. As cafeterias terão funcionamento facultativo, entre meio-dia e 20h. O cinema estará aberto das 12h às 22h30 e a Bodytech das 9h às 14h.



Centro funciona normalmente segunda-feira, fecha na terça e reabre na quarta (Foto: Arquivo O Dia)



Supermercados e bancos

A rede Pão de Açúcar e Extra (hipermercado e supermercado) em Teresina informa que todas as suas unidades estarão fechadas na terça-feira. Assim como as agências bancárias que, segundo o Sindicato dos Bancários do Piauí, só reabrirão normalmente na quarta-feira.

Ponto facultativo

Na segunda-feira (30) que antecede o feriado, os órgãos do Governo do Estado terão ponto facultativo. Desta forma, só estarão abertos ao público a partir de quarta-feira (2). A Prefeitura de Teresina ainda não informou se também dará ponto facultativo nesta segunda-feira.

Valéria Noronha - Jornal O Dia