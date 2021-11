Shoppings e supermercados de Teresina funcionam em horários diferenciados nesta terça (2)

O feriado do Dia de Finados, celebrado nesta terça-feira (2), provoca alteração no horário de funcionamento de shopping e supermercados de Teresina. Nos shoppings, dois funcionam com horário reduzido, enquanto um abre normalmente. Já as unidades de redes de supermercados abrem em horários específicos. O Portal O Dia fez um levantamento do que abre e fecha neste feriado; veja:

Foto: Jailson Soares / O Dia

Supermercados

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão com horário reduzido. A loja da Frei Serafim funcionará das 7h às 20h; as lojas São Cristóvão e Jockey, das 7h às 21h; e a loja da Dom Severino de 7h às 22h. Já as unidades Extra funcionarão em horário normal nesta terça-feira (2). A loja Extra Hiper, da avenida Presidente Kennedy, funcionará das 6h às 24h e o Mercado Extra, das 7h às 22h.

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que as lojas do Centro, bairros e zona Leste funcionam estarão fechadas no feriado de Finados (2).

Shoppings

As lojas dos shoppings funcionarão em horários específicos no dia 2 de novembro:

Riverside Shopping: das 14h às 20h;

Teresina Shopping: das 14h às 20h;

Shopping Rio Poty: das 10h às 22h.

Bancos

As agências bancárias e lotéricas estarão fechadas na terça-feira (2), retornando suas atividades normalmente na quarta-feira (3).





