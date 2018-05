Setut reduz frota para garantir circulação de ônibus na segunda-feira

O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Teresina (Setut) anunciou que estará retirando 30% da sua frota de ônibus de circulação das 9h às 11h e das 14h às 16h nesta sexta-feira (25). A medida de contingência é necessária para economizar o consumo de óleo diesel pelos veículos e garantir que na segunda-feira (28) haja ônibus circulando nas ruas da Capital. É isto o que explica um dos membros da diretoria do Sindicato.

De acordo com Hebert Miúra, caso a frota não seja reduzida hoje, há risco de na próxima semana o estoque de combustível dos ônibus zerar e não haver condições de colocar nenhum veículo nas ruas. “Se continuar como está, sem nenhuma interferência, a frota inteira vai ter que parar, então a gente espera que a população compreenda que se trata de uma medida emergencial para garantir ao menos o funcionamento do sistema até que esta situação se resolva”, explicou Herbert.



Foto: Moura Alves/O Dia

A retirada de ônibus das ruas vai afetar todas as zonas de Teresina, já que foi uma decisão tomada em conjunto com representantes de todos os consórcios operacionais da Capital. O Setut explica que nos horários de pico, a frota vai operar em sua totalidade e que a redução será somente nos horários de menor fluxo de passageiros, para evitar superlotação nas paradas de ônibus.

Ainda ontem, a empresa Taguaur, que opera na zona Sudeste, havia anunciado que reduziria sua frota como medida para economizar o consumo de combustível diante da crise de abastecimento.

Consumo alto e combustível em falta

Segundo levantamento do Setut, os 450 ônibus que compõem a frota da Capital consomem por mês um 1,65 milhão de litros de óleo diesel por mês. Este estoque já está em falta, uma vez que os caminhões tanque, carregados de combustível, não estão conseguindo sair do posto da Petrobras em Teresina por conta do bloqueio formado pelos motoristas de aplicativo desde ontem. Eles também protestam contra o aumento na gasolina.

Maria Clara Estrêla