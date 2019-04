Sesapi investiga morte de paciente por suspeita de meningite em THE

A Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi) está investigando a morte de um paciente por suspeito de meningite. Por meio de nota, o órgão informou que o paciente em questão estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella e que o hospital, em observância aos protocolos técnicos, está notificando todos os casos desta natureza.



A Sesapi não deu detalhes a respeito de quando o paciente deu entrada na unidade nem o seu estado nos últimos dias. Os sintomas da meningite são febre, vômitos e outras complicações como dor muscular. Na ocorrência de sintomas como estes, o paciente deve procurar uma unidade de saúde mais próxima para os devidos cuidados médicos.



Paciente estava internato no Hospital Natan Portella - Foto: Arquivo O Dia

Vale lembrar que as doses da vacina contra meningite tipo C estão sendo disponibilizadas regularmente aos municípios e que, de acordo com a Sesapi, há estoque suficiente para atender à demanda de todo o público-alvo da campanha. Só em 2019 o Piauí recebeu 59 mil doses e já distribuiu mais de 55 mil em todo o território.

A imunização deve ser feita no terceiro e quinto mês de vida da criança e reforçada no primeiro ano e no período de 11 a 14 anos de idade tanto para meninos quanto para meninas. Não há previsão para adultos a não ser em casos de surto, o que, segundo a Sesapi não acontece no Piauí.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Estado da Saúde