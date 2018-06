Sepultamento de Dom Miguel Câmara está marcado para as 11 horas

Os rituais de sepultamento do arcebispo emérito de Teresina, Dom Miguel Câmara, estão previstos para se iniciarem às 11 horas da manhã de hoje (29). Dom Miguel será enterrado na Capela Nossa Senhora do Carmo, que fica dentro da Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Teresina.



O arcebispo emérito faleceu ontem à tarde em um hospital da Capital após passar 23 dias internado com um quadro de paralisia nos rins e inconsciente. No começa desta semana, ele recebeu a Extrema Unção aos Enfermos de Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina. Desde as 21 horas da noite de ontem, familiares, amigos, fiéis e autoridades dão o último adeus a Dom Miguel.

O velório acontece na Catedral de Nossa Senhora das Dores e de duas em duas horas uma missa é celebrada em homenagem ao arcebispo emérito. As celebrações foram conduzidas pelo Padre Amadeu Matias, que foi o primeiro padre ordenado por Dom Miguel; pelo Padre Luís Eduardo, padre Brasil, padre Carlos Wagner e pelo padre Aerton.

A última missa solene em homenagem a Dom Miguel Câmara será celebrada por Dom Jacinto Brito, por volta das 11 horas, momentos antes do sepultamento. O arcebispo emérito será enterrado na mesma capela onde estão os restos mortais do primeiro arcebispo da Capital piauiense, Dom Severino de Melo.

Dom Miguel Câmara nasceu em Quixeramobim-CE, em abril de 1925 e chegou a Teresina em 1984 para assumir a Arquidiocese da Capital no lugar de Dom José Freire Falcão. Ao arcebispo renunciou a suas atividades em fevereiro de 2001, após completar 75 anos.

Maria Clara Estrêla