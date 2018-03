Semar desmente boato de fuga de onças no Zoobotânico de Teresina

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, Ziza Carvalho, esteve, nesta terça-feira (27), no Parque Zoobotânico de Teresina para uma visita ao recinto das onças, verificando o sistema de segurança e se todos os felinos que o parque dispõe estão de acordo com os registros. Ziza fez questão de desmentir as informações que circulam por grupos de Whatssap com a falsa notícia de que houve a fuga de três onças do local.



Segundo ele, vários grupos do aplicativo estão compartilhando fotos e informações de felinos que supostamente fugiram do parque e estão deixando a vizinhança apavorada. O boato ainda ressalta que um dos animais feriu um tratador e veterinário. "Essas informações que circulam pelos aplicativos podem prejudicar muita gente. Foram dezenas de ligações para a Semar, de pessoas que moram na região do Parque Zoobotânico, assustadas com as falsas informações. Todos devem entender que é preciso conferir a veracidade de uma informação que recebe, antes de compartilhar", ressalta Ziza Carvalho.

O veterinário que cuida dos recintos das onças no Parque Zoobotânico, Alexandre Clark, explica que, na verdade, duas Jaguatiricas, mais conhecidas como gato-maracajá ou "gato do mato", saíram de seus recintos. Uma delas foi capturada de imediato, a outra está na mata, no habitat natural. "São felinos que pesam entre 7 e 12 quilos, que não ameaçam ninguém. Quanto às onças que dispomos no parque, todas estão em seus recintos, que garantem segurança tanto para os felinos como para a população", ressalta Clark.

Semar