Semana Santa altera horários de funcionamento em Teresina

O teresinense já começa a se preparar para o feriado, seja programando viagens para o interior ou contando os dias para o descanso no lar. Quem não vai viajar deve ficar atendo às mudanças na Capital. Durante a Semana Santa, o comércio e os shoppings de Teresina vão abrir em horário especial.

De acordo com o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindlojas-PI), o Centro da Capital e o Shopping da Cidade funcionarão até as 14h desta quinta-feira (29) e fecham totalmente na sexta-feira (30) e no sábado (31).

Já o Teresina Shopping e o Riverside não abrirão na sexta-feira (30). Por outro lado, no shopping Rio Poty, apenas o espaço de lazer, cinema e praça de alimentação funcionarão das 12h às 22h. As cafeterias manterão o funcionamento facultativo também das 12h às 20h e a academia Bodytech permanecerá aberta das 9h às 14h.



Foto: Arquivo O Dia

Sábado de Aleluia

Por outro lado, no sábado (31), o funcionamento volta ao normal no Teresina Shopping e no Riverside, das 10h às 22h. Já no Rio Poty, as lojas âncora abrirão às 14h e permanecerão em funcionamento até as 21h. As demais abrem às 15h e fecham às 21h, assim como as cafeterias. A praça de alimentação e os espaços de lazer abrem das 12h às 22h. O Cinépolis funcionará das 13h às 22h30 e a Bodytech das 9h às 14h.

Domingo de Páscoa

E o domingo de Páscoa funcionará como nos demais domingos: no Riverside, as lojas funcionarão das 15h às 21h, o parque infantil e praça de alimentação das 10h às 22h; no Teresina Shopping, as lojas funcionarão das 14h às 20h, Espaço Família das 12h às 20h, Hiperbompreço das 9h às 22h, lojas de alimentação e parques das 10h às 22h. As cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h e os Cinemas abrem bilheteria a partir das 12h30. No Rio Poty, as lojas âncora abrirão às 14h e permanecerão em funcionamento até as 21h. As demais abrem às 15h e fecham às 21h, assim como as cafeterias. A praça de alimentação e os espaços de lazer abrem das 12h às 22h. O Cinépolis funcionará das 13h às 22h30 e a Bodytech das 9h às 14h.



Foto: Moura Alves/O Dia

Bancos funcionam só até as 12h de quinta

Segundo o Sindicato dos Bancários, as agências farão atendimento ao público somente até as 12h desta quinta-feira (29). Na sexta-feira (30), os bancos estarão fechados, retornando ao funcionamento normal apenas na segunda-feira (2). Neste período, a população poderá utilizar os canais eletrônicos e correspondentes para o pagamento das contas. Além disso, os tributos que possuem código de barras podem ter o seu pagamento agendado nos caixas eletrônicos, no internet banking e pelo atendimento telefônico do banco. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Ponto facultativo

Tanto o prefeito Firmino Filho quanto o governador Wellington Dias decretaram ponto facultativo em todos os órgãos nesta quinta-feira (29). Dessa forma, não haverá expediente nas secretariais municipais e estaduais por conta da celebração da Semana Santa. Contudo, os serviços essenciais à população serão mantidos, como os atendimentos de urgência e emergência nos hospitais da Capital e do Estado.

Valéria Noronha - Jornal O Dia