Semáforos para pedestres na Avenida João XXIII serão ligados a partir de hoje

A partir deste sábado (17), a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) vai colocar em funcionamento dois semáforos sonorizados para pedestres no Corredor Leste, na Avenida João XXIII. Os equipamentos estão localizados próximo à Ponte JK e ao prédio do Ministério Público Federal.



O Corredor Leste que fica na Avenida João XXIII tem cinco estações embarque e desembarque de passageiros, todas climatizadas, com portas automáticas e quatro semáforos sonorizados para pedestres.

De acordo com o diretor de Trânsito e Sistema Viário da Strans, José Falcão, os semáforos para pedestres começam a funcionar neste fim de semana para que pessoas se familiarizem com os novos equipamentos.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“O Corredor Leste começa a funcionar no dia 24 e, para que as pessoas se familiarizem com os novos semáforos, neste fim de semana, vamos ligar dois dos quatro equipamentos que irão funcionar no corredor e, ao longo da semana, os demais serão ligados”, explica.

Falcão alerta ainda que os condutores devem ficar atentos às mudanças que estão acontecendo na Avenida João XXIII por conta da implantação do Corredor Leste. Esse corredor proporcionará as condições para que o Inthegra funcione de forma organizada na avenida. Complementando, também passará a funcionar diariamente, o Terminal Livramento, que passará a atender mais de 14 mil usuários do transporte coletivo na região sudeste.

Os novos semáforos sonorizados garantem que a travessia dos pedestres seja feita com total segurança. “O equipamento tem como objetivo proporcionar uma travessia segura para os pedestres, inclusive, todos equipamentos são sonorizadores para garantir segurança também para as pessoas com deficiência visual”, finaliza.

Jornal O Dia