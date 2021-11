Sem segurança em passarela, moradores se arriscam ao atravessar BR-316

A BR-316 corta dois importantes bairros na zona Sul de Teresina: o Bela Vista e o Parque Piauí. Para transitar entre eles, os moradores utilizam uma passarela. Porém, o que era para garantir a segurança da população, acaba tendo um efeito contrário. Isto porque muitas pessoas não utilizam a passarela devido à falta de estrutura, como iluminação e segurança, e se arriscam entre os carros ao passar de um lado para outro na rodovia.





Fotos: Assis Fernandes/ODIA

O resultado dessa arriscada manobra são inúmeros acidentes, alguns até fatais. Os poucos que se arriscam a utilizar a passarela temem serem assaltados, especialmente à noite, pois muitos criminosos se valem da falta de iluminação para se esconder entre as estruturas e abordar as vítimas.

A aposentada Maria Luiza Monteiro (79) estava se deslocando do bairro Parque Piauí para o Bela Vista. Chegou a atravessar uma das pistas da BR-316, mas desistiu e resolveu utilizar a passarela. Segundo ela, seguir a atitude correta salva vidas e evita sequelas.

“A gente tem que usar para evitar o pior, porque de repente você é atropelado, vai para o HUT e fica aleijado ou vegetando em cima de uma cama por pura imprudência, porque não tem consciência do perigo que está correndo. Eu ia atravessar pulando a mureta, mas desisti e voltei. Não vale a pena arriscar”, disse.

Porém, ela acrescenta que muitas pessoas temem transitar pela passarela devido à falta de segurança e até estrutura do local. Das 44 lâmpadas que deveriam existir ao longo de toda a passarela, somente duas estão instaladas, entretanto, elas não funcionam. À noite, a passarela fica completamente às escuras, o que torna a vida da população ainda mais arriscada.

O mecânico Melquisedeque Silva também utiliza a passarela com frequência. Ele passa a estrutura em uma bicicleta e comenta que acha mais seguro do que tentar atravessar pela BR-316. “Eu uso a passarela sempre, acho mais seguro do que passar na frente dos carros e correr o risco de ser atropelado. Aqui sempre tem acidentes com pessoas que passam correndo de um lado para o outro. Eu não arrisco”, frisa.

Mas não é somente a falta de iluminação que incomoda os moradores. A estrutura da passarela também está comprometida e necessitando de manutenção. O lixo se acumula em alguns locais; em outros, buracos colocam em risco a segurança da população. Além disso, algumas grades estão danificadas. Há alguns anos, um veículo colidiu na alça da passarela que fica no bairro Bela Vista e até hoje nunca foi feito o reparo.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tentou contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela passarela, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

