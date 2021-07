Sem pagamento, motorista e cobradores paralisam atividade nesta terça na zona Leste

Os motoristas e cobradores da empresa São Cristóvão, que atuam na zona Leste de Teresina, paralisaram as atividades nesta terça-feira (08) por falta de pagamento de salários e férias. Diante disso, os trabalhadores cruzaram os braços e os veículos da frota não rodaram hoje.



Segundo os trabalhadores, os valores referentes às férias e aos 30%, pagos pela empresa, não estão sendo honrados. “Os trabalhadores estão recebendo os 70% que o governo tem que pagar, mas as empresas não estão pagando sua parte”, disse um dos motoristas.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A empresa Santana também está com os pagamentos em atraso, e, em protesto, paralisaram as atividades nesta segunda (07). De acordo com os trabalhadores, os motoristas e cobradores da Emtracol estão sem receber salários desde janeiro deste ano.



"Estamos sem pagamento desde o início da pandemia. A nossa situação é lamentável, nunca recebemos o percentual garantido nas MPs adotadas pelos consórcios e SETUT. Nós, que trabalhamos por escala, somos tirados e ficamos sem receber. Temos que trabalhar dois dias para ganhar um", disse o motorista Cláudio Gomes, que trabalha para a empresa que atua no Consórcio Poty.

Contrapartida

Por meio de nota, a empresa Viação Santana Ltda informou que os salários dos motoristas e cobradores estão em dia.Sobre a paralisação ocorrida ontem (07), informou que os valores foram depositados e creditados gradativamente nas contas dos trabalhadores.

Confira na íntegra a nota enviada pela empresa Viação Santana Ltda:

“Quanto à paralisação tivemos ontem mesmo por volta das 17h30, paralisação por um minoria de colaboradores (uns 40%), que tentaram usar como justificativa para tal ato atraso de salários. Na verdade os valores a receber por eles já tinha sido debitado na conta da empresa e gradativamente creditado nas contas individuais deles a partir das 20:00!!

Sendo que o 5 dia útil era até ontem (07) às 00:00!!”

Paralisação

No dia 31 de maio, motoristas e cobradores paralisaram em 100% as atividades na zona Sudeste de Teresina. Os trabalhadores ficaram em frente à garagem do Consórcio Teresina em manifestação pela falta de pagamento e condições precárias de trabalho.

CPI do Transporte

Desde o dia 18 de maio deste ano, a Câmara Municipal de Teresina realiza audiência para tratar sobre a situação dos coletivos de Teresina. A CPI do Transporte Público já ouviu representantes do sindicatos dos motoristas e cobradores, e empresários.



As categorias apresentaram suas visões sobre o sistema, que sofre com a falta de veículos, prejudicando a população.

