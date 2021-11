VÍDEO: sem iluminação pública, teresinenses temem fazer exercícios na Marechal

Os teresinenses que passam pela Avenida Marechal Castelo Branco nos últimos dias têm se deparado com escuridão e medo. É que os postes de iluminação pública que margeiam a via do lado do Rio Poty estão sem funcionar. Contribui para a sensação de insegurança a o fato de a mata fechada às margens do rio facilitarem o esconderijo de criminosos.



Revoltados com a situação, as pessoas que utilizam o passeio da Marechal para se exercitar ou só para passear mesmo resolveram se dirigir diretamente à Prefeitura de Teresina com uma placa colocada na calçada em que se lê “Dr. Pessoa, devolva as luminárias do calçadão da Marechal”. Um vídeo recebido pelo Portalodia.com mostra a situação.





Para evitarem o risco dos assaltos e a sensação de medo, os atletas que se exercitam pela Marechal Castelo Branco têm buscado correr em grupos e cada vez mais cedo. “Dependendo do horário, a gente faz treino do final da tarde mais para o começo da noite, porque depois fica escuro. Mesmo com o posto da Guarda Municipal, como a avenida é muito ampla, a gente ainda fica com aquela sensação de insegurança”, relata o triatleta João Luís de Brito.

Ele conta que treina geralmente acompanhado de alguém em uma bicicleta ou em grupo para evitar se sentir mais exposto, mas disse que espera mais investimentos por parte do poder público nos espaços de uso comum que podem ser aproveitados por quem pratica esportes em Teresina.



Placa cobra uma ação do poder público - Foto: Reprodução

“Acho que poderia ter um investimento maior nessa área tanto na Avenida Marechal quanto em outras vias. Fazem ciclofaixa, mas geralmente é toda esburacada. As pistas de corrida de alguns bairros têm desníveis que dificultam o desempenho do atleta. Então precisa de um olhar melhor nessa questão”, finaliza João.

O Portalodia.com entrou em contato com a SAAD Sul, que responde pela Avenida Marechal Castelo Branco, para saber sobre a instalação das luminárias, mas até o fechamento desta reportagem não houve resposta. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!