Sem energia elétrica, moradores interditam a Av. das Hortas

Os moradores do bairro Renascença 1, zona Sudeste de Teresina, deram início na tarde deste sábado (15) a uma manifestação contra a Equatorial Energia, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na Capital. A Avenida Noé Mendes, um dos principais corredores de tráfego da região, foi bloqueada por pneus queimados e galhos de árvore.

De acordo com os moradores, o bairro está sem energia desde as 18h de sexta-feira, 14, após a chuva que caiu na região. Equipes da Equatorial estiveram no local, mas o problema ainda não foi solucionado.

Segundo a comunidade, a falta de energia é um problema frequente, que sempre é potencializado durante o período chuvoso.





O líder comunitário Marceone Rodrigues informou que o protesto é uma forma de chamar atenção do poder público para a situação. "Precisamos lutar e mostrar que a comunidade tem voz", disse





Por conta da falta de energia, os comerciantes do bairro já começam a contabilizar prejuízos. Bares e restaurantes temem perder seus estoques de bebidas e alimentos.



