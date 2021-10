Sem aulas, escola no Dirceu é depredada por vândalos e causa medo em moradores

Sem funcionar desde o início da pandemia de covid-19, a Unidade Escolar Professora Maria do Carmo Reverdosa da Cruz, localizada na Avenida Gibraltar do bairro Dirceu, virou abrigo para moradores de rua e alvo da ação de vândalos. Quem passa pela frente do local se depara com um cenário de sujeira e abandono. Faltam janelas, portas, o telhado desabou em alguns pontos e até as pias dos banheiros foram furtadas.



A situação tem causado insegurança em que vive e passa pelo local. É que por estarem fechadas e sem funcionar, as dependências da Unidade Escolar Maria do Carmo Reverdosa têm se tornado também reduto de usuários de droga e abrigo para moradores de rua.

Os moradores e trabalhadores das cercanias relatam o medo de passarem pelo local, sobretudo quando a noite cai. “Gera insegurança em quem trabalha e mora aqui por perto e pode oferecer insegurança também para quem está em trânsito, porque o meliante pode pegar uma pessoa e arrastar para dentro. Como tem estudantes que passam por aqui, pessoas da comunidade que sempre passam por essa via a pé, dá medo sim”, diz José Eudes, vigia de uma escola que fica ao lado da Maria do Carmo Reverdosa.

Fotos: Assis Fernandes/O Dia







Quem também compartilha do medo e da insegurança é a moradora do Dirceu, Constância Leal. Ela estudava na Unidade Escolar Maria do Carmo Reverdosa na modalidade Ensino de Jovens Adultos (EJA) e lamenta a situação em que a escola se encontra atualmente, sendo depredada pela ação de vândalos.

“Dói muito ver o lugar onde eu estudava ser destruído assim por gente má intencionada. Tudo bem que a escola parou por causa desse vírus, mas não precisava acabar com ela assim. A comunidade também tem que fazer por onde e zelar os espaços em comum, só que o que a gente viu aqui foi as pessoas invadindo e roubando porta, janela, madeira, telha e até pia de banheiro. Acabaram com nossa escola e até agora ninguém tomou nenhuma providência”, comenta Constância.

A reportagem do Portalodia.com esteve na Unidade Escolar Maria do Carmo Reverdosa e constatou o cenário de destruição: a sujeira se acumula em cada canto, em várias salas de aula o teto já cedeu e as telhas e madeiras quebradas se acumulam pelo chão. Nos banheiros faltam portas, pias e até vasos sanitários. O mato cresce e toma de conta dos corredores e espaços comuns e até uma carcaça de jacaré foi encontrada em um dos sanitários da escola.

O que diz o poder público

A reportagem do Portalodia.com procurou a Secretaria de Estado da Educação para perguntar se o órgão tem conhecimento da situação da Unidade Escolar Maria do Carmo Reverdosa. O Dia questionou também o que será feito para reestruturar as instalações da escola, se ela voltará a receber alunos depois que as aulas retornarem presencialmente, ou se os estudantes e profissionais que lá estudavam e atuavam serão transferidos a outras unidades.

A reportagem aguarda retorno por parte da SEDUC. O espaço fica aberto para os esclarecimentos do órgão.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!