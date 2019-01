O concurso Rei e Rainha da Terceira Idade do Carnaval definiu, no pátio da Secretária Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) os dez finalistas para receberem o título de 2019. A pré-seletiva escolheu, entre os 54 escritos, os 10 participantes que avançaram à próxima etapa.

Seletiva define finalistas para Rei e Rainha da 3ª idade do Carnaval. (Foto: Divulgação)



Na categoria pessoa idosa, foram registradas 35 inscrições. Foram selecionados dez homens e dez mulheres. Foi denido ainda que todos os 19 candidatos deficientes inscritos no concurso, foram automaticamente classificados para a final.

“É uma agenda importante, ao trazer entretenimento para esse público que diariamente frequenta nossos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Já é uma programação fixa no calendário da cidade, trazendo esse tempero a mais nesse período carnavalesco. É com muita satisfação que vivemos esse momento de acolhimento, entretenimento e fortalecimento da política de assistência social” comenta o secretário da Semcaspi, Samuel Silveira.

Seletiva define finalistas para Rei e Rainha da 3ª idade do Carnaval. (Foto; Divulgação)



O concurso de Rei e Rainha do Carnaval é uma realização da Semcaspi em parceria com a Fundação Monsenhor Chaves (FMC). Nesta terça (29), os casais selecionados fazem a grande final, que acontece no Teresina Shopping. “É a primeira vez que estou concorrendo, se já soubesse como é teria treinado mais ainda! É uma felicidade para mim, nessa idade, participar de um evento como esse”, comenta Maria José da Silva, uma das selecionadas para a final

Confira aqui a lista de selecionados:

Rainha do Carnaval da Terceira Idade

1ª Antônia Dilsa de Sousa

2ª Edilmar Sonia Santos Silva

3ª Adailde Baneira Maciel

4ª Maria José da Silva

5ª Antônia Alves de Sousa

6ª Maria de Jesus Silva Barbosa

7ª Maria Aldeice Pereira da Silva

8ª Lieda Lima de Carvalho

9ª Rosa Neres dos Santos

10ª Maria Soares da Conceição

Rei do Carnaval da Terceira Idade

1º Nelson Eustáquio de Soares

2º Antonio Manoel Damasceno Ribeiro

3º Godofredo Alves da Costa

4º Manoel Rodrigues

5º Francisco Tibucis da Silva

6º Expedito Gomes Rodrigues

7º José Alves Araújo

8º Luís Marinho de Sousa Santos

9º João Henrique da Silva

10º Jose Ribamar Higino Costa

Da redação