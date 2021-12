Segundo dia D da Vacinação Covid será nas UBS das zonas Sul e Sudeste

Acontece neste sábado (11), em 21 locais, o segundo Dia D da Vacinação contra a Covid-19 em Teresina. Durante todo o dia, as equipes de vacinação da Fundação Municipal de Saúde estarão mobilizadas para receber pacientes de todos os públicos e etapas contemplados pela campanha.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Desta vez, a ação contempla 17 Unidades Básicas de Saúde (UBS) das zonas Sul e Sudeste. Estes pontos, que disponibilizarão a vacina da Pfizer, atenderão os seguintes públicos: primeira dose para a população em geral a partir dos 12 anos, segunda dose da vacina da Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas) e dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de 5 meses da última dose para população em geral e 28 dias da última dose para imunossuprimidos).

Outros quatro pontos, localizados em terminais nas quatro zonas da cidade, estarão disponíveis para atender, além do público já contemplado pelas UBS, as pessoas que devem receber segunda dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca, respeitando o intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses para ambos os imunizantes. Estes locais estarão em funcionamento das 9h às 17h em sistema drive thru.

Para receber a vacina contra a covid-19, é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF ou cartão do SUS. Pessoas que vão receber a segunda dose ou dose de reforço devem levar ainda o cartão de vacinação com registro das doses anteriores. Além disso, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou um responsável.

Salas de vacina (8h às 17h)

1ª dose adolescentes (12 a 17 anos)

1ª dose adultos (18 anos ou mais)

2ª dose de Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas)

Dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de 5 meses da última dose para população em geral e 28 dias da última dose para imunossuprimidos)

Vacina: Pfizer

Zona Sul

1. UBS Lourival Parente

2. UBS Cristo Rei

3. UBS Saci

4. UBS Irmã Dulce

5. UBS Porto Alegre

6. UBS Vamos Ver o Sol

7. UBS Durvalino Couto

8. UBS Carolina Silva

9. UBS Angelim

10. Alegria (zona rural)

Zona Sudeste

1. UBS Todos os Santos

2. UBS Carlos Alberto

3. UBS Renascença

4. UBS Alto da Ressureição

5. UBS Nossa Senhora da Guia

6. UBS Mário Rocchi

7. UBS Estaca Zero (zona rural)

Terminais (Horário: 9 às 17h)

1ª dose adolescentes (12 a 17 anos)

1ª dose adultos (18 anos ou mais)

2ª dose de Pfizer (respeitando intervalo mínimo entre as doses de 3 semanas)

Dose de reforço (respeitando intervalo mínimo de 5 meses da última dose para população em geral e 28 dias da última dose para imunossuprimidos)

2ª dose de Astrazeneca (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses)

2ª dose de Coronavac (respeitando intervalo mínimo de 4 semanas entre as doses)

Vacinas: Pfizer, Astrazeneca e Coronavac

Locais

Terminal Zoobotânico

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Parque Piauí