Segunda edição do “Forró no Trem” volta acontecer após 16 anos

Os ritmos do Nordeste ecoarão pelos vagões do metrô de Teresina, no dia 30 de novembro, quando a concessionara receberá a segunda edição do “Forró no Trem”, que há 16 anos, não acontece devido à falta de estrutura e conforto do transporte. O evento inicia às 13h com previsão para término às 18h.



Em cada vagão da unidade haverá um trio de forró com as bandas Felipe Spanta e Forró Montilizado, Forró Sandália de Couro e Trio Esperança se apresentando e homenageando grandes nomes da música nordestina como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, João do Vale, Mestre Zinho dentre outros.

Última edição do Forró no Trem aconteceu em 2003. Foto: Arquivo o Dia.

Segundo a organização, a concentração vai acontecer na Estação Ferroviária Central, na Avenida Miguel Rosa, saindo em direção a estação do Shopping da Cidade, no Centro, depois segue para estação final do Grande Dirceu e finaliza a viagem com o retorno para Central da Miguel Rosa. Ao todo, serão realizadas três voltas do mesmo percurso que vão durar aproximadamente 1h40.

Os interessados em embarcar no “Forró no Trem” deverão adquirir uma pulseira personalizada que já está à venda e pode ser adquirida através dos números (86) 99409 0661 e (86) 99982 0363. O evento contará ainda com um open food e a composição vai realizar paradas em todas as estações citadas onde terão banheiros químicos instalados.

Sobre o VLT

As novas máquinas de VLT contam com o sistema de ar-condicionado. O presidente do da Companhia Metropolitana de Transportes do Piauí (CMTP), Paulo Martins, disse que o sistema ferroviário conta com três trens que possuem três vagões cada. Os transportes, segundo o presidente, foram substituídos recentemente.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia