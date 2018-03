Sefaz divulga lista completa dos ganhadores do 30º sorteio da Nota Piauiense

A Secretaria Estadual da Fazenda divulgou nesta sexta-feira (02) a lista completa dos ganhadores do 30º sorteio da Nota Piauiense, realizado na última quarta-feira (28 de fevereiro). O ganhador do prêmio de R$ 50 mil da nota piauiense, José Falcão Morais Neto, fez o seu cadastro no “Nota Piauiense” desde que o programa foi implementado no Estado e sempre acreditou no retorno que a iniciativa traz para população.

“A minha mulher, que é mais organizada nesse aspecto, foi quem fez o meu cadastro. Eu sempre achei o programa uma iniciativa muito inteligente porque faz com que a pessoa cumpra com o seu dever de pedir a nota fiscal e essa atitude ainda retorna em forma de benefícios para toda sociedade”, afirma o premiado, que atualmente exerce o cargo de diretor de Trânsito e Sistema Viário do município de Teresina.

A sorteada dos R$ 20 mil, Firmina Pereira da Silva, é doceira na cidade de Floriano e também fez o seu cadastro no programa Nota Piauiense desde o primeiro sorteio. Ela comemora a boa hora em que recebeu a notícia dessa premiação.

“Deus é fiel mesmo, pedi emprestado R$ 6.500,00 para dar um lance em um consórcio de carro para o meu filho e levei o maior calote, a vendedora saiu da empresa e sumiu como esse dinheiro, quando eu já tinha pago vinte prestações do consórcio. Fiquei no maior prejuízo, mas com esse prêmio vou poder, pelo menos, pagar o que eu pedi emprestado e quem sabe ainda sobra um pouco para investir na minha doceria”, afirma Firmina.

O programa Nota Piauiense já possui mais de 200 mil usuários cadastrados e distribuiu R$ 7 milhões em prêmios desde 2015, quando foi lançado pelo Governo do Estado.

Confira a lista completa dos ganhadores:



Da redação