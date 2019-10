Sefaz anuncia liberação de R$ 509 mil em créditos de ICMS da Nota Piauiense

A Secretaria da Fazenda do Piauí (Sefaz) liberou no mês de outubro mais de R$ 500 mil em crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) para resgate dos consumidores. Segundo a coordenação da Nota Piauiense, 110.911 usuários foram contemplados. Destes, 3.864 receberam créditos acima de R$ 25.



Ainda de acordo com coordenação, quem já tinha crédito acumulado e com a nova liberação atingiu o limite mínimo de R$ 25,00, também pode pedir o resgate do valor de forma imediata.

O Nota Piauiense informou ainda que os créditos foram liberados devido ao acréscimo do ICMS nos estabelecimentos do varejo.

Para verificar o valor, os consumidores que estão cadastrados no programa Nota Piauiense já podem conferir as notas ficais e pedir o resgate no site www.sefaz.pi.gov.br/notapiauiense

Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com o Nota Piauiense pelo telefone 3216-9600, Ramal 2423. Ou 0800 280 552.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia