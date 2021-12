Sede da Secretaria de Infraestrutura do Governo tem princípio de incêndio

Funcionários da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) passaram momentos de susto na manhã desta terça-feira (07) com o princípio de incêndio que ocorreu no local. Um aparelho de ar-condicionado apresentou curto-circuito, mas os Bombeiros foram acionados e conseguiram controlar a situação a tempo de evitar maiores danos estruturais.





A Seinfra fica no Centro Administrativo na Avenida Maranhão - Foto: O Dia

Equipes fizeram uma vistoria no local. Por meio de nota, a Secretaria de Administração do Estado (Seadprev) informou que será realizada uma análise mais aprofundada no prédio da Seinfra e que, no momento, o local encontra-se interditado.

A Secretaria aguarda a conclusão dos trabalhos dos bombeiros para que o local seja liberado a funcionários e visitantes novamente.

