Sebrae na sua empresa oferece diagnóstico gratuito para ajudar as empresas no pós pandemia

Dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que, em 2020, foram abertas 626.883 micro e pequenas empresas em todo o país. Desse total, 535.126 eram microempresas (85%) e 91.757 (15%) eram empresas de pequeno porte.



Os setores onde as microempresas abriram maior número de unidades em 2020 foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo (20.398 empresas), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (16.786) e restaurantes e similares (13.124). Já os setores onde as pequenas empresas abriram mais estabelecimentos foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo (3.108), construção de edifícios (2.617) e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (2.469). De acordo com o Sebrae Nacional, o resultado evidencia a força do empreendedorismo no Brasil.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Enquanto as organizações ao redor do mundo buscam alternativas para se recuperar de mais de um ano de incertezas, o Sebrae no Piauí oferece aos pequenos negócios oportunidades para vencer a crise de maneira assertiva e eficiente, através do programa Sebrae na sua Empresa. A iniciativa, que tem como principal objetivo ofertar orientações técnicas em gestão empresarial, também auxilia os empresários a minimizar os impactos causados pelo coronavírus.

Os atendimentos são gratuitos e destinados às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) em qualquer segmento de mercado.

Os agentes do Sebrae oferecem orientação técnica nas áreas de gestão financeira, marketing digital, mercado, inovação, vendas e protocolos de biossegurança.

O Sebrae conta com o apoio de mais de 40 agentes realizando atendimento digital e presencial aos empresários em diversas cidades do estado do Piauí. Os interessados podem solicitar o atendimento através de cadastro online no site www.pi.sebrae.com.br , ou via Central de Relacionamento Sebrae no 0800 570 0800, que funciona para ligações telefônicas gratuitas e como whatsapp.

