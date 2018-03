'São ônibus e terminais de luxo', garante presidente do Setut sobre Inthegra

Na manhã de hoje (16) foram apresentados os novos ônibus que farão parte do novo sistema de integração no transporte público de Teresina. A cerimônia aconteceu no Terminal de Integração do Parque Piauí. Cerca de 40 novos ônibus funcionarão como troncais, conduzindo os passageiros dos terminais das zonas sul e sudeste (apenas no Terminal do Itararé) ao centro da cidade. Os veículos começam a circular a partir de amanhã (17).

Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), Edmilson Carvalho, os novos ônibus irão proporcionar conforto e rapidez no trajeto. “São terminais e ônibus de luxo. Uma mudança significativa, porém, gradativa. Quem paga por isso é o passageiro, por isso é quase impossível mudar totalmente a frota. Garantimos que todos os ônibus do sistema de integração serão novos e com ar condicionado”, disse.

Carlos Daniel, superintende da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), afirmou que, em dias úteis, a cada 10 minutos passará um ônibus nos terminais. “Nossa garantia é que a saída dos terminais para o centro será mais rápida. Porém, para retornar aos bairros, os passageiros terão uma pequena espera, e ainda assim será mais confortável”, explica.

De acordo com Edmilson Carvalho, o corredor exclusivo para o transporte coletivo garante que não haja disputa com outros veículos e possibilita ao passageiro chegar mais rápido ao destino.

A partir de amanhã agentes da Strans estarão nas ruas para garantir que os corredores exclusivos não serão ocupados pelos veículos particulares. O monitoramento será feito com uso de câmeras. “Quem não respeitar o corredor de ônibus será punido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro”, finaliza Carlos Daniel.

Nayara FelizardoGeici Mello e Brenno Cavalcante