Sanatório Meduna é tombado pelo Conselho Municipal de Cultura

O Conselho Municipal de Política Cultura de Teresina (CMPC) aprovou por unanimidade durante assembleia o tombamento do Complexo Arquitetônico do Sanatório Meduna e já encaminhou a deliberação para homologação do prefeito Dr. Pessoa (MDB). Segundo a decisão, o tombamento compreende o prédio principal do antigo Sanatório, as alas, a capela e seu entorno e as áreas verdes componentes e adjacentes.

Uma suposta demolição do Sanatório Meduna foi alvo de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), que alegou que a função social da propriedade em relação ao imóvel deve ser preservada devido o Complexo Meduna concentrar testemunho histórico-cultural de Teresina.

Foto: Divulgação / MPPI

A arquiteta e urbanista Elane Lopes Coutinho, integrante do Setor de Perícias e Pareceres do MPPI, explicou que a medida garante a proteção do espaço e é um passo importante para sua preservação e ampliação do potencial cultural da Capital.

“O tombamento garante que um bem cultural acautelado, protegido por lei, receba o máximo e devido zelo por parte dos entes públicos encarregados de sua preservação. A preocupação do Ministério Público com o cuidado ao patrimônio cultural é mais que uma demonstração de respeito e responsabilidade com a memória piauiense”, disse.

“Seguimos vigilante e atenta a todas as questões que sejam de cunho ambiental, urbanístico e histórico-cultural, com o intuito de salvaguardar os interesses da população, preservando assim a memória e patrimônio de nossa Capital”, acrescentou a promotora de Justiça, da 24ª Promotoria, Gianny Vieira de Carvalho.

