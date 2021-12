Salipi contará com Zeca Baleiro e neto do escritor Graciliano Ramos; evento será na UFPI

Falta pouco para um dos maiores eventos literários do país. O Salão do Livro do Piauí - (Salipi), inicia na segunda, 13, e segue até domingo, 19, no espaço Rosa dos Ventos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em formato híbrido. Organizado pela Fundação Quixote e pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), o evento concentra as edições 18 e 19, e contará com uma programação que inclui talk shows, palestras e apresentações musicais de forma presencial que serão exibidas online.



Um dos destaques da programação será a participação de Ricardo Ramos Filho, neto do célebre escritor brasileiro Graciliano Ramos, e filho do também escritor Ricardo Ramos. Autor de mais de uma dezena de livros, Ricardo fará palestra no dia 18 de dezembro, às 17h, no espaço Letras e Expressões do SaLiPi. A palestra traz como tema: “Memórias sobre o velho Graça e a atualidade de sua obra”, onde o escritor abordará a sua experiência e convivência com o autor de Vidas Secas e São Bernardo. Com volumes publicados no exterior, de Portugal aos Estados Unidos, Ricardo atua também na produção de eventos culturais e em júris de prêmios literários.

Foto: Divulgação/Salipi

Com o tema “Onde houver trevas, que eu leve livros” o evento vai homenagear os escritores piauienses Graça Vilhena e Climério Ferreira. Mantendo a tradição dos eventos anteriores, o Salipi traz grandes nomes da literatura nacional. Dentre os palestrantes confirmados estão o escritor do Rio Grande do Sul, Fabrício Carpinejar, a paulista Aline Bei, autora do livro “O peso do pássaro morto”, a cearense Socorro Acioly, vencedora do prêmio jabuti de literatura, dentre outros.

Na programação ainda acontecerão lançamentos de livros no bate-papo literário, que esse ano contará com a participação de Zeca Baleiro e Salgado Maranhão no dia 17; em seguida, Zeca Baleiro fará um pocket show no palco “Marcos Peixoto”, que será montado para o evento.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no