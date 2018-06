Salão do Livro terá abertura oficial nesta sexta; confira programação

Será aberto nessa sexta, 1º, mais um Salão do Livro do Piauí – Salipi. Em sua 16ª edição, o evento reúne no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí, as mais diversas atividades culturais até o dia 10 de junho. A solenidade oficial de abertura acontece na sexta, às 19h, no Cine Teatro da UFPI, e é aberta ao público com apresentação da cantora Monise Borges na sequência.



O Seminário Língua Viva acontece paralelo ao Salão do Livro do Piauí, no Cine Teatro da UFPI. Ao todo são 70 horas/aulas voltadas para estudantes, escritores, jornalistas, professores e estudiosos. No sábado, às 19h, os estudiosos José de Nicola e Lucas de Nicola tratam sobre “As relações entre o modernismo brasileiro e a poesia africana”. Ainda no sábado, a banda Radiofônicos se apresenta no Palco Marcus Peixoto, às 20h30.

No domingo, às 19h, a grande atração será o músico e compositor Gabriel, o Pensador, com a palestra: “Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo”. Ele também faz apresentação musical a partir das 20h30. Passarão pelo palco Marcus Peixoto esse ano Os Caipora, Os The Pé Inchados, Cooperativa dos Músicos do Piauí, Yuri, Banda de Pífanos, Caju Pinga-Fogo, Alma Roots, Bia e os Becks e Banda Eiva.

“Será mais um ano em que vamos reunir música, palestras, lançamentos e mais importante, levar a importância da leitura para as crianças”, afirma Kássio Gomes, presidente da Fundação Quixote, entidade responsável pelo evento.

A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: www.salipi.com.br

Ascom