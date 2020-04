Saiba o que funciona no feriado do Dia do Trabalhador em Teresina

Com o feriado do Dia do Trabalhador, nessa sexta-feira (01), alguns supermercados estarão fechados, assim como todos os serviços que já não estavam funcionando por causa da pandemia do novo coronavírus em Teresina. Os estabelecimentos considerados essenciais que não abrirem nesta sexta-feira retornam normalmente as atividades no sábado (02).



Confira a lista de alguns dos estabelecimentos que estarão fechados:

Pão de Açucar: fechado

Extra Hipermercado: fechado

Mercado Extra: fechado

Assaí: fechado

Carvalho Super: fechado

Bancos

As agências bancárias e lotéricas fecham no feriado e retornam no sábado (2).

Transporte Público

O transporte público continua, mas com redução na frota.





PortalODia.com