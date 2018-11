Saiba o que abre e fecha no feriado desta quinta-feira (15)

O Dia da Proclamação da República, comemorado nesta quinta-feira (15), altera o funcionamento de diversos setores em Teresina e movimenta também a programação cultural no interior do Estado.

O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas/PI) comunica que, em virtude do feriado, nesta quinta, as lojas do Centro de Teresina estarão fechadas, reabrindo normalmente na sexta-feira e sábado.

Shoppings

Durante o feriado da Proclamação da República, o Teresina Shopping também vai funcionar em horário especial. As lojas funcionarão das 14h às 20h; o Espaço Família das 11h às 22h; o Hiper Bompreço das 9h às 22h; as lojas de alimentação e parque funcionarão das 10h às 22h; as cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h e os Cinemas abrem as bilheterias às 12h30.

Já no Shopping Rio Poty, as lojas e cafeterias funcionarão das 15h até as 21h, porém, as lojas âncora abrirão às 14h. Os espaços de lazer e a praça de alimentação abrirão ao meio-dia e fecharão às 22h. O Cinépolis funcionará das 13h às 22h30 e a Bodytech das 9h às 14h.

Supermercados

As lojas Pão de Açúcar e Extra informam que durante o feriado da Proclamação da República funcionarão nos seguintes horários: Extra Hipermercado das 7h às 0h; Extra Supermercado das 7h às 22h; Pão de Açúcar Frei Serafim das 7h às 20h; Pão de Açúcar São Cristóvão e Jóquei das 7h às 21h; Pão de Açúcar Dom Severino das 7h às 22h.

Já o Comercial Carvalho informa que todas as filiais funcionarão em horário de domingo. Com exceção da filial Shopping da Cidade, que estará fechada. As lojas Barão de Gurgueia e Homero funcionarão até as 22h. A loja da Joaquim Nelson e unidade do Riverside, até 21h, e o Mercadão Kennedy até as 20h.

Parques



Os parques de lazer da cidade é uma boa opção para passeio com a família no feriado. Foto: O DIA

Apesar de não realizar uma programação especial para o feriado, o Parque da Cidadania e a Nova Potycabana estarão abertos em horário normal para receber as pessoas que desejam aproveitar o dia livre nos parques da cidade.

A Nova Potycabana funcionará das 5h às 12h e das 15h às 22h. Já o Parque da Cidadania funcionará das 5h30 às 21h30.

Projeto Seis e Meia

A Secretaria de Cultura do Piauí (Secult) destaca que vai realizar o projeto Seis e Meia no feriado. A cantora Adriana Calcanhotto, que se apresentou na terça-feira (13) em Teresina, realiza shows em Piripiri, no Teatro João Cláudio Moreno, nesta quarta-feira (14) e em Parnaíba, no Teatro Saraiva, na quinta-feira (15), às 19h.

Virgiane PassosAnanda Oliveira