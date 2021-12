Sábado de Natal será de tempo nublado com chuva fraca em Teresina; veja outras regiões

Este sábado (25) de Natal seránublado com possibilidade de chuva fraca em Teresina. A informação da previsão do tempo consta em boletim divulgado nessa sexta-feira (24) pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar).

No domingo (26), o tempo nacapital piauiense continua nublado, mas podendo ter chuva isolada.

Outras regiões

Em Parnaíba, litoral do Piauí, o tempo permanece nublado a parcialmente nublado com chuva neste sábado (25). Amanhã (26), a mudança só fica por conta da possibilidade de trovoadas.

Norte --> Nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

Centro-norte --> Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas

Sudeste --> Nublado com pancadas de chuva que serão intensas em algumas áreas

Sudoeste --> Nublado com chuvas intensas e trovoadas com maiores acumulados no extremo

