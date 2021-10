"Rua do assalto": placa alerta sobre insegurança no Centro de Teresina

Uma onda de assaltos tem tirado o sossego dos moradores do Centro de Sul de Teresina.



O trecho com maior número de ocorrências fica localizado no cruzamento das ruas Simplício Mendes com São João. No local, os moradores colocaram uma placa e denominaram como “rua do assalto”.

A grande movimentação de carros e de alunos em escolas próximas da região não intimida a ação dos criminosos. Segundo os moradores, os crimes acontecem logo nas primeiras horas da manhã.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Seu Zé conta que já foi assaltado sete vezes na região. “Aqui os assaltos começam às 05h40. Inclusive, antes de ontem levaram um carro na porta de um colégio. A maioria dos vizinhos já foram assaltados e, a maioria das casas dessa região, estão à venda por causa da insegurança. O Centro está praticamente abandonado. Tudo aqui tem que ficar trancado porque se não os suspeitos levam tudo”, disse em entrevista à O Dia TV.

Outro morador diz que a violência cresceu nos últimos dois anos. “Aqui constantemente tem assalto. De dois anos para cá, a violência aumentou. Apesar de ter vários colégios nas redondezas, que movimentam o fluxo de alunos, os assaltados ocorrem diariamente. A população não aguenta mais. A polícia não dá um tipo de assistência. O povo está revoltada com essa situação”, disse.

Outro lado

Em entrevista à O Dia TV, o comandante do 1º da Polícia Militar, Coronel Lacerda, informou que a corporação esteve no local na manhã desta sexta-feira (29) e realizou um levantamento junto aos moradores. O gestor disse ainda que fará montagem ostensiva na área para identificar e prender os suspeitos.

