Rua da Lama: água chega a subir até um metro no período chuvoso

Em setembro de 2021, a equipe de reportagem do PortalODIA.com foi ao Parque Sul, localizado na zona Sul de Teresina, acompanhar a situação dos moradores que enfrentavam diariamente dificuldades devido à falta de infraestrutura do bairro, como calçamento, limpeza, entre outros.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Quatro meses após a visita, nada mudou. Pelo contrário, o lixo e a sujeira que se acumulavam aumentaram, e a situação está ainda pior devido à chuva. A Avenida Alaíde Paz do Nascimento, localizada no Residencial Alegria, foi batizada de ‘Rua da Lama’. O trecho, que normalmente já fica intrafegável por conta do esgoto que escorre na rua, piora no período chuvoso.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

A dona de casa Maria do Carmo Dantas reside na rua há 10 anos e conta que o local sempre teve péssimas condições, se agravando ainda mais quando chove. “A rua é sempre cheia de água e lama, porque o esgoto das outras ruas escorre para cá. E quando chove, a água do bairro toda desce por aqui. A rua vira um rio. Quem está dentro fica ilhado e quem está fora não entra. A correnteza é tão forte que já chegou a arrastar um carro e, por pouco, não entra nas casas”, conta a moradora, destacando que a água chega a subir quase um metro.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

Maria do Carmo Dantas conta que, ao se mudar para o Residencial, não sabia que o local tinha essas condições e que traria tantos transtornos. Segundo a dona de casa, ela e outros moradores já fizeram inúmeras reclamações junto à Prefeitura de Teresina, mas o problema nunca foi solucionado. A única medida paliativa feita foi a limpeza da rua, por meio de capina, como forma de desobstruir o esgoto para que a água escorra. Entretanto, como há um grande volume, a água escoa para a rua, transformando o local em um verdadeiro lamaçal.

“Como é esgoto, o mau cheiro incomoda bastante, principalmente na hora do almoço. Quando saímos de casa temos que lavar os pés antes de entrar de novo, porque estão sujos de esgoto e é perigoso levar doenças para nossa família. É uma situação terrível”, conta a moradora.

O radialista e morador do Parque Sul, Thiago Luís, explica que a rua não tem saída e que as últimas residências ficam em frente a uma área verde, por onde escorre toda a água que vem da rua. Com o trecho bastante danificado, os moradores dessas casas estão tendo que deixar suas moradias, já que muitos sequer conseguem entrar.

“Os moradores que vêm de carro passam por dentro dessa lama toda e entram em casa com os pneus cheios de sujeira, contaminando tudo, ainda mais para quem tem crianças e em meio a uma pandemia”, acrescenta.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no