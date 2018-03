Rompimento de um cano deixa zona norte quase 24h sem água

Vários bairros da zona norte de Teresina amanheceram sem o fornecimento de água. O abastecimento residencial foi interrompido após o rompimento de um cano na avenida Duque de Caxias, próximo ao supermercado Atacadão, na manhã de ontem (25). Os moradores da área recorreram a um poço, localizado no Parque da Cidade.

Para a dona de casa, Maria das Dores Santos, de 62 anos, a situação é um descaso com a população. “Não fomos avisados que ficaríamos tanto tempo sem água. Não deu nem para nos prepararmos. Meus netos não puderam ir à escola, não tinha água nem para fazer o café direito. No Parque estava formando era fila. Apareceu gente de todos os bairros aqui próximo”, conta.



A dona de casa Maria das Dores dos Santos mora próxima ao Parque da Cidade. Foto: Elias Fontinelle/ODIA

O aposentado Deusdeth Lima, residente no bairro Mocambinho, conta que até as 9h da manhã o fornecimento não tinha sido regularizado. “Essa obra está trazendo muitos problemas, quando passa do sinal da Coca-Cola começa a lentidão do trânsito. Os motoristas não têm paciência com os pedestres, e agora isso da água. Quando sai de casa ainda não tinha voltado”, afirma.

Em obra desde o ano passado, a Avenida Duque de Caxias passa por uma mudança no asfaltamento. No local, estava sendo feita a fresagem, que é a retirada do asfalto antigo para o nivelamento. A obra tem inicio no cruzamento da Avenida Duque de Caxias com Avenida Jerumenha e segue até o cruzamento da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Pernambuco, totalizando cerca de 3 Km.



Avenida Duque de Caxias, local onde um cano rompeu deixando a zona norte quase 24h sem abastecimento de água. Foto: Elias Fontinelle/ODIA

Posicionamento

De acordo a empresa Águas de Teresina, responsável pelo abastecimento de grande Teresina, a situação teve caráter emergencial. Após tomar conhecimento do fato, a empresa disponibilizou um comunicado nas redes sociais, e anunciou o retorno gradativo do fornecimento a partir das 08h da manhã desta segunda-feira (26).





Nota

A Águas de Teresina informa que, durante a madrugada desta segunda-feira (26), as equipes conseguiram corrigir o vazamento em uma adutora na Avenida Duque de Caxias, zona Norte de Teresina.

A intervenção, de caráter emergencial, comprometeu o abastecimento nos seguintes bairros: Primavera, Morro da Esperança, Mafuá, Marquês, Matinha, Vila Operária, Água mineral, Buenos Aires, Real Copagre, Mocambinho e Aeroporto.

Com a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado, gradativamente, a partir das 8h de hoje. A Águas de Teresina está à disposição pelos seus canais de atendimento.

