Rodoviária de Teresina estima movimentação de 24 mil pessoas neste final de ano

Os últimos dias do ano apontam uma maior movimentação no Terminal Rodoviário de Teresina. A expectativa é de que aproximadamente 12 mil pessoas embarquem entre os dias 21 e 24 de dezembro, e 12.800 entre os dias 27 e 30. Esse número representa 70% do movimento do ano de 2019. Para atender aos viajantes, a concessionária que administra o Terminal conta com 40 horários extras, divididos entre os dias 23 a 24, sendo o litoral do Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, os destinos mais procurados.

A estudante Fabiana Bragança pegou a estrada com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. A viagem de última hora acabou custando um pouco mais do que ela costuma pagar, mas nada que desmotivasse ela e o irmão, que estão indo encontrar os pais.



“Com tanto tempo dentro de casa por causa da pandemia, eu estou querendo sair um pouco, passar um tempo com a família, então eu e meu irmão estamos indo para Natal, no Rio Grande do Norte. Compramos as passagens em cima da hora, foi um pouco salgado, mas deu tudo certo. Antes da pandemia eu consegui me planejar e comprei passagens com antecedência, mas na pandemia fiquei em casa”, disse.



Quem também vai passar as festas de final de ano com amigos e familiares é a estudante Thais Santos, que seguiu para Água Branca. Ela conta que ainda não se sente segura em viajar, devido à pandemia da Covid-19, mas depois de tanto tempo longe da família, decidiu que era hora de revê-los. “Eu passo muito tempo longe deles, então queria encontrá-los. O valor da passagem é o mesmo, não teve alteração”, conta.



Sara Figueiredo viajou para sua cidade natal, em Bacabal, no Maranhão, onde deve passar as festas de natal e ano novo com os familiares. "Apesar da pandemia, eu me sinto seguro em viajar porque tomo todos os cuidados, uso máscara e estou vacinada. Como eu comprei em cima da hora o preço foi um pouco mais alto, mas também sei que está mais caro do que em relação ao ano passado”, acrescenta a estudante.



A técnica em Enfermagem, Vanessa Santos, reclamou da demora do ônibus no Terminal Rodoviário de Teresina. Com duas horas de atraso, ela e o filho tentam chegar em Recife, Pernambuco. “Uma hora é até aceitável, mas duas horas é demais. Já perguntei o que aconteceu, mas não me deram retorno. A passagem também está bem mais cara, eles dão a desculpa da pandemia”, completa.



A concessionária que opera o Terminal Rodoviário destaca que a equipe estará trabalhando em regime de horário extra para manter a organização, limpeza e segurança. Os usuários podem estar se direcionando aos fiscais ou à sala da administração, em caso de dúvida ou solicitação de ajuda.



"A Sinart prevalece obedecendo todos os protocolos sanitários, disponibilizando pias com sabão antisséptico, totem com álcool, banners informativos, além da barreira sanitária realizada por profissionais da secretaria de saúde do estado. Contamos também com a colaboração de todos quanto ao uso da máscara", ressalta o gerente da Rodoviária, Robson Silva.



